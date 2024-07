Fiorenzuola, in conclusione l’ampliamento della rete di videosorveglianza

Con l’installazione delle telecamere e il collegamento all’apposito sistema di controllo, sono attualmente in fase di conclusione i lavori di ampliamento della rete di videosorveglianza sul territorio comunale di Fiorenzuola.

la “mappa” delle telecamere

I lavori di installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza (tutte ambientali) riguardano numerose zone del territorio: nel dettaglio, i nuovi apparecchi sono stati installati presso la piazza del mercato; il parcheggio del cimitero; la pista ciclopedonale tra il capoluogo e la frazione di Baselica Duce (in tre punti, ossia la piazzola ecologica, la frazione di Baselica Duce e a metà del percorso); il parco Lucca; le vie Kennedy, Scapuzzi, Roma, Matteotti, Draghi, San Rocco, Azzolini; i parcheggi del bocciodromo e di viale dei Tigli; piazza Molinari e la frazione di San Protaso.

La spesa complessivamente sostenuta dal Comune per l’esecuzione dei lavori, effettuati dalla ditta Metronotte Piacenza, è pari a 54.778 euro.

Il commento del Sindaco

“Siamo particolarmente soddisfatti per aver compiuto questa importante opera di ampliamento della rete di videosorveglianza che interessa l’intero territorio comunale, dal centro del capoluogo sino alle frazioni ed alla nuova pista ciclabile tra Fiorenzuola e Baselica Duce”, ha commentato il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi. “Abbiamo scelto di intervenire presso zone particolarmente sensibili del nostro capoluogo, come piazze, rotatorie e strade ad intenso traffico veicolare: riteniamo questo intervento assolutamente significativo nell’ottica, fondamentale e prioritaria per le nostra politica amministrativa, di garantire la sicurezza del territorio e dei nostri cittadini”.