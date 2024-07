Orchestra Cherubini, bilancio approvato: Muti torna a dicembre

Vent’anni fa, nel 2004, nasceva a Piacenza l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata dal maestro Riccardo Muti e dedicata a uno dei massimi compositori italiani di tutti i tempi. E proprio il maestro Muti sarà a Piacenza il prossimo dicembre per una serie di prove alla Sala dei Teatini con i giovani talenti della Cherubini.

BILANCIO ANNUALE TEATRO MUNICIPALE

Oggi, 16 luglio, in onore del ventennale, i vertici della Fondazione dell’Orchestra Cherubini hanno deciso di riunirsi proprio a Piacenza, e in particolare al Teatro Municipale che è sede della Fondazione stessa, per l’approvazione del bilancio annuale. Un momento formale che ha rappresentato tuttavia anche l’occasione per un saluto e un confronto tra i vertici della Cherubini e la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi che, con il collega sindaco Michele De Pascale, rappresenta i due Comuni soci della Fondazione Cherubini: Piacenza, appunto, e Ravenna. Nella cornice della Sala Giunta di Palazzo Mercanti, la prima cittadina ha accolto il presidente della Fondazione Stefano Rossetti, il vicepresidente – nonché consigliere comunale – Stefano Perrucci, il segretario generale Marcello Natali, il direttore artistico Antonio De Rosa e Maria Luisa Maini, componente del Collegio sindacale.

Dopo il bilancio vero e proprio, l’incontro con la sindaca è stato l’occasione per un bilancio informale sull’anno di attività dell’Orchestra che conta oggi una novantina di musicisti straordinari, tutti under 30, e annovera esibizioni in contesti d’eccellenza. Per citare un evento davvero particolare, il grande concerto che si è tenuto alle Mura Storiche di Lucca lo scorso 28 giugno trasmesso in mondovisione; un concerto evento nell’anno delle celebrazioni per Giacomo Puccini e in occasione dei vent’anni della Cherubini, con il maestro Muti che ha diretto 120 musicisti dell’Orchestra Giovanile in formazione straordinaria: oltre ai talenti di oggi, erano presenti anche quelli di ieri e cioè i primissimi “Cherubini”, i musicisti che formavano l’orchestra nel 2004, anno della sua fondazione.