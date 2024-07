Borgonovo, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: grave un 19enne

Sono gravi le condizioni le condizioni del motociclista rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio in un incidente stradale nel comune di Borgonovo.

Il centauro, un ragazzo di 19 anni, stava procedendo lungo la strada provinciale per Ziano quando – poco dopo aver superato località La Moretta – ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. A soccorrerlo un’ambulanza della Croce Rossa e l’eliambulanza.

Sul posto anche i carabinieri di Castel San Giovanni per ricostruire l’accaduto e compiere i primi rilievi. Il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma.