Auto e scooter rubati abbandonati in un garage: interviene la polizia locale

Due veicoli rubati sono stati ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari dalla polizia locale di Piacenza, alla quale era arrivata la segnalazione tramite un gruppo di vicinato che aveva notato la presenza di un’auto e di un ciclomotore sospetti nel garage condominiale di una palazzina nella periferia della città.

Gli agenti – intervenuti nel quartiere costantemente monitorato anche al fine di rispondere concretamente alle segnalazioni che provengono dai cittadini – dopo una verifica tramite le banche dati hanno potuto accertare che i veicoli erano oggetto di furto. L’auto risultava essere stata rubata a Piacenza a inizio 2023, mentre il ciclomotore era stato rubato a Genova nei mesi scorsi.

È stato quindi attivato un carro attrezzi che ha preso in custodia il ciclomotore nel deposito di viale Sant’Ambrogio Contestualmente è stato avvistato il proprietario che potrà così rientrare in possesso del suo veicolo. L’auto, invece, è stata subito affidata al proprietario, un piacentino, che ha raggiunto il luogo di ritrovamento. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte degli agenti del comando di polizia locale di via Rogerio.