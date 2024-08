Cure domiciliari e supporto alle Cra: dalla Fondazione 830mila per anziani fragili

Oltre 830mila euro per finanziare 17 progetti volti a migliorare la residenzialità, l’assistenza domiciliare, la telemedicina e altri servizi a favore degli anziani. È l’iniziativa promossa dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, in collaborazione con Upa-Federimpresa di Piacenza e Crédit Agricole.

Il Bando Anziani si è proposto di affrontare l’emergenza sempre più pressante di assistenza e cura per la terza età, con un particolare focus su patologie croniche, non autosufficienza e isolamento sociale. Le candidature si sono chiuse il 14 giugno scorso, e sono stati selezionati i 17 progetti vincitori, presentati oggi (1° agosto) a Palazzo Rota Pisaroni.

AUMENTO DELLE RISORSE

“La partecipazione è stata superiore alle aspettative – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Roberto Reggi – per questo abbiamo deciso di incrementare le risorse disponibili, superando i 230mila euro aggiuntivi rispetto alla somma iniziale di 600mila euro, grazie anche al supporto di Crédit Agricole e Upa-Federimpresa Piacenza”.

Il presidente di Upa-Federimpresa Piacenza, Pietro Bragalini, ha espresso “soddisfazione per l’opportunità di contribuire al miglioramento dell’offerta sociosanitaria per gli anziani, un settore in continua crescita di domanda”. Federica Sottanella, direttrice regionale Piacenza e Lombardia Sud di Crédit Agricole, ha poi evidenziato come il contributo della banca sia stato guidato dai “principi di inclusione e innovazione, fondamentali per supportare una popolazione sempre più anziana con tecnologie e servizi innovativi”.

I PROGETTI

Tra i progetti più rilevanti, si annoverano iniziative volte a migliorare le strutture residenziali, come il potenziamento della Casa di Riposo “Soggiorno Santa Franca” a Morfasso, o l’ampliamento della residenza per anziani nell’Istituto Biazzi di Castelvetro.

Progetti come “Irma” del Consorzio Sol.co e “Restare in rete” di Unicoop Piacenza mirano a rafforzare l’assistenza domiciliare e prevenire la non autosufficienza tra gli anziani, con un focus sulla personalizzazione e il monitoraggio costante dei bisogni.

L’Ausl di Piacenza, con il progetto “Radiologia domiciliare”, intende portare le radiografie direttamente a casa dei pazienti fragili, evitando loro il trasferimento in ospedale e migliorando così la qualità della vita. E “Teatro partecipato al De Rodolfi” di Teatro Incontro e “Anziani al centro” di Epikurea puntano a coinvolgere gli anziani in attività culturali e ricreative, promuovendo la socialità e il benessere psicofisico.