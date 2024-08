Scontro tra auto e bici alla rotonda, donna di 65 anni cade e batte la testa: è grave

Sarebbero molto gravi le condizioni della donna di 65 anni rimasta coinvolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 agosto, in un incidente stradale alla rotonda tra via IV Novembre e via Nasolini a Piacenza.

Stando a una prima ricostruzione la donna, in sella alla sua bicicletta, sarebbe stata urtata da una Jeep. La donna, nel cadere a terra, ha battuto violentemente il capo sull’asfalto rimediando serie ferite. Sul posto sono giunti i soccorritori con due Automediche e un’ambulanza della Croce Bianca: la 65enne è stata condotta al Pronto Soccorso. La polizia locale, intervenuta con tre pattuglie, ha provveduto a chiudere momentaneamente l’ingresso a via Nasolini per consentire le operazioni di soccorso e per compiere i rilievi del caso. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.