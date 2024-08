Sequestrati oltre 1.500 camici monouso, la Dogana: “Non conformi alla normativa”

Sequestrati oltre 1.500 camici monouso dal valore di 23mila euro Sezione antifrode e controlli delle Dogane di Piacenza.

Prosegue costante l’attenta attività di controllo delle merci di provenienza extraunionale, destinate al mercato nazionale, condotta dagli ufficiali di polizia tributaria e giudiziaria della Sezione Antifrode e Controlli delle Dogane di Piacenza.

In totale sono 1.515 le confezioni di dispositivi di protezione individuale sequestrati. La merce, prodotta in Cina e spedita dal medesimo Paese, presentava, già ai primi controlli, numerose incongruenze nella documentazione relativa ai singoli modelli e nelle dichiarazioni CE di conformità. Le discrepanze emerse hanno indotto i funzionari dell’Agenzia a condurre ulteriori approfondimenti, sia sulla merce stessa sia sulla documentazione di accompagnamento.

La verifica eseguita ha confermato le perplessità: la merce, infatti, è risultata essere sprovvista delle necessarie dichiarazioni di conformità e delle avvertenze d’uso e informazioni sulla sicurezza da consegnare ai datori di lavoro, prescritte dalle norme vigenti.

L’Ufficio, in conformità al regolamento europeo, ha proceduto ad interessare il Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) e il Ministero del Lavoro, autorità di sorveglianza competenti per i controlli su tutti i Dpi che entrano nel mercato unionale a tutela della sicurezza dei lavoratori.

I Ministeri hanno quindi convalidato la correttezza dell’operato dei funzionari delle Dogane che hanno prescritto all’importatore di completare la procedura di conformità dei prodotti, distruggere i Dpi o respingerli all’estero.

La ditta importatrice, con sede in provincia di Piacenza, si è tuttavia opposta ad ogni opzione proposta e pertanto l’Ufficio ha proceduto al sequestro dell’intera partita di merce e comminato al trasgressore sanzioni pari a 28 mila euro. Gli atti sono stati poi trasmessi alla Camera di Commercio dell’Emilia per le determinazioni di competenza