Da tutto il mondo a San Michele di Morfasso per la “Rep/Rap reunion”

Sono arrivati anche dall’Australia e dall’Argentina per partecipare alla “Rep/Rap reunion”: l’incontro dei Rapacioli nel mondo organizzato dall’australiano Michael Repacholi, il cui bisnonno era originario di San Michele.

DA TUTTO IL MONDO A SAN MICHELE PER LA REP/RAP REUNION

L’evento andato in scena per la prima volta nel 2013 è giunto alla terza edizione alla quale hanno partecipato ottanta parenti in arrivo da vari Paesi, trentasei dall’Australia, tanti altri dal Regno Unito, dal Canada, chi dalla Francia, dalla Spagna e qualcuno anche dall’Argentina. Tutto è iniziato con una pagina Facebook: “Reps and Raps of the World Unite” dedicata a chi porta il cognome Rapacioli (tanti nel comune di Morfasso) e varianti come Rapaccioli, Rapacholi e Repacholi.

L’ORGANIZZATORE E’ MICHAEL REPACHOLI

Michael Repacholi, biofisico esperto di radioprotezione, (ha lavorato tra le altre anche per l’Organizzazione mondiale della Sanità a Ginevra), ha studiato le origini del cognome. “Ho voluto suscitare interesse sulla storia della famiglia. Nei vari paesi il cognome è stato modificato, solo le prime lettere sono rimaste in comune. In Australia 450 persone portano questo cognome. Abbiamo scoperto che tra gli antenati c’era anche un cardinale. La nostra pagina Facebook è molto attiva e ciclicamente ci ritroviamo per trascorrere un po’ di tempo insieme” spiega l’organizzatore dell’evento. Tutti i partecipanti indossano polo bianca con un logo dedicato a San Michele di Morfasso e un cartellino che indica nome, cognome e provenienza. Seduti a un tavolo con Michael ci sono i cugini australiani Don e Peter Repacholi e Colin Pond che per le “reunion” tornano nel paese del bisnonno Francesco. Ci sono famiglie con bambini e persone di ogni età. La tre giorni si è aperta all’albergo Rapacioli (non poteva essere altrimenti) con una lezione dedicata alle origine del cognome seguita da una cena a base di paella.

IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI

Il programma della tre giorni ha unito cultura ed enogastronomia con un incontro al caseificio del Grana Padano, una passeggiata nel borgo medievale di Castell’arquato, la visita al sito archeologico di Veleia Romana, ma anche la dimostrazione della preparazione della pizza e dei tortelli piacentini e ovviamente, pranzi e cene insieme nei locali della zona. Michael Repacholi vive a Perth in Australia e ogni anno trascorre un paio di mesi a San Michele di Morfasso dove ha ristrutturato la casa del bisnonno. “Questo posto tra le montagne è bellissimo, è un luogo tranquillo e rilassante, la gente è amichevole – commenta Michael – vorrei che in tanti lo venissero a vedere”.

IL SINDACO PAOLO CALESTANI

Agli incontri ha partecipato anche il sindaco di Morfasso Paolo Calestani: “Ringrazio Mike per questa iniziativa che dà ossigeno al nostro territorio. E’ fondamentale mantenere il legame con le comunità all’estero e trasmetterlo alle nuove generazioni. Nel nostro comune ci sono 1.040 iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), abbiamo aderito al progetto ministeriale dedicato al turismo delle radici e vorremmo lavorare con Michael Repacholi per realizzare nuove iniziative”.