San Michele di Morfasso, pienone alla Festa del bosco con musica e buon cibo

Cinque giorni da tutto esaurito per la Festa del bosco a San Michele di Morfasso che ha registrato ogni sera migliaia di presenze.

LA FESTA DEL BOSCO A SAN MICHELE

Dalla pianura rovente in tanti hanno scelto di trascorrere alcune serate al fresco dell’Alta Val d’Arda. E così, tra buon cibo, musica per tutte le età e attrazioni per i più piccoli, la Festa del bosco ha fatto il pieno nelle cinque serate in programma.

Novanta i volontari impegnati.

PROSSIMI appuntamenti

Soddisfazione è stata espressa da Andrea Gregori, presidente della Pro Loco di San Michele che lancia l’appuntamento per l’Agricastagnata del 22 ottobre e per la Festa del bosco 2025.