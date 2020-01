Corsa in montagna: vincono il lombardo Tomasoni e la piacentina Merli

L’edizione numero nove del Winter Trail del Parco parla lombardo. Domenica scorsa, a San Michele di Morfasso, è andato in scena il Winter Trail del Parco, seconda prova del nostro campionato provinciale di corsa in montagna. A battere tutti è stato il podista lombardo Stefano Tomasoni, portacolori dell’Atletica Franciacorta e che ha macinato i 19 chilometri e i 1.140 metri di salite del percorso in 1 ora e 52 minuti. Secondo alle sue spalle, un altro atleta lombardo, il pavese Stefano Pedrazzani, in 1 ora e 56 minuti. Terzo, infine, e primo dei piacentini, Antonio Corciulo dei Tre Mori di Fiorenzuola, che ha tagliato il traguardo in 1 ora 57 minuti e 30 secondi.

Tra gli uomini, dunque a dominare sono stati in realtà gli atleti lombardi. Ma in campo femminile, per i colori di casa, le cose sono andata decisamente meglio. A battere tutte, senza grandi problemi, infatti è stata la piacentina Andrée Merli, che ha tagliato il traguardo del Winter Trail del Parco in 2 ore 15 minuti e 36 secondi. Seconda alle sue spalle, in 2 ore e 21 minuti, Chiara Vitale, portacolori dell’Atletica Reggio. Terza, infine, la lombarda Jessica Carboni, che ha chiuso piuttosto attardata rispetto alle prime due in 2 ore e 36 minuti.

Classifica completa e cronaca della gara domani, martedì 28 gennaio, su Libertà