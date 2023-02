Incendio in un’abitazione a San Michele di Morfasso: famiglia intossicata dal fumo

Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio divampato ieri sera intorno alle 22 all’interno di un’abitazione a San Michele di Morfasso: una famiglia composta da padre, madre e due figli è rimasta intossicata dal fumo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola, che dopo aver messo in salvo la famiglia (successivamente condotta all’ospedale) hanno domato le fiamme. Degli intossicati, uno solo sarebbe in condizioni serie, anche se fortunatamente non in pericolo di vita.

