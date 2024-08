“Mai arrivati i mezzi di soccorso promessi”: vigili del fuoco in stato di agitazione

Le organizzazioni sindacali CONAPO, CGIL e CISL fanno sapere tramite una nota di aver indetto lo stato d’agitazione.

“Questa decisione è stata presa a seguito di risposte non esaustive alle numerose criticità segnalate, che compromettono la sicurezza e l’efficienza del servizio. Le principali problematiche che hanno causato lo stato d’agitazione riguardano la mancata assegnazione di nuovi mezzi di soccorso”.

VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA: MEZZI OBSOLETI

“Il Comando ha un parco mezzi molto vecchio con mezzi quasi sempre fermi per riparazioni. Mancata assegnazione di nuovi mezzi come autopompe e autobotti, mezzi di movimento terra e di colonna mobile per contrastare calamità naturali; mezzi che erano stati annunciati dal Direttore Regionale durante una visita al Comando. Da aggiungere l’Autoscala mezzo con oltre 25 anni di servizio che da anni ci viene promessa la sostituzione con una nuova ma ad oggi non è così. Altro punto importante è la mancanza di scivoli per alaggi delle imbarcazioni nel fiume PO e l’assenza di un’imbarcazione fissa ormeggiata per consentire un soccorso più veloce.

PIACENZA: CARENZA DI RISORSE PER I VIGILI DEL FUOCO

“Oltre alle problematiche sopra elencate che vanno ad influire in modo negativo sul soccorso ci sono da aggiungere le problematiche interne tipo la mancanza di risorse per le sedi di servizio e la sala operativa. Pertanto le organizzazioni sindacali richiedono l’attivazione immediata della procedura di raffreddamento ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche, per avviare un confronto costruttivo con le autorità competenti e trovare soluzioni concrete ai problemi evidenziati” – conclude la nota.