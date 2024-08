Incidente a Barriera Milano: scooter a terra dopo lo scontro con un’auto

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11.00 di sabato 3 agosto a Barriera Milano a Piacenza. Per cause ancora da chiarire uno scooter che proveniva da via Cavour e un’auto si sono scontrati: nell’impatto il veicolo a due ruote è finito a terra. Illeso il conducente, un uomo di Codogno di 57 anni. Un grosso spavento, ma fortunatamente nessuna ferita, anche per la conducente dell’auto, una piacentina di 52 anni. Alla polizia locale il compito di eseguire i rilievi e ricostruire l’accaduto.