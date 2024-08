Scovati 11 grammi di droga a Piacenza grazie ai cani Viktor e Devil della polizia locale

Più di undici grammi di sostanze stupefacenti sono stati trovati grazie all’intervento di due unità cinofile, impiegate insieme agli agenti della polizia locale di Piacenza. I protagonisti di questa operazione sono stati Viktor e Devil, due pastori tedeschi grigioni, padre e figlio, in servizio nel comando di polizia locale dell’Unione Appennino Reggiano, a Castelnovo Ne’ Monti. Le unità cinofile erano guidate dal commissario Corrado Bernardi e dall’agente Matteo Boni.

Durante lo scorso fine settimana, i cani sono stati chiamati a Piacenza per supportare i colleghi di via Rogerio. Grazie alla presenza delle unità cinofile, le pattuglie della polizia locale di Piacenza hanno condotto un controllo mirato nell’area compresa tra via dei Pisoni e l’autostazione dei bus. In una zona di fitta vegetazione vicino alla linea ferroviaria, Viktor ha guidato il suo conduttore verso un punto dove ha fiutato sostanze sospette, risultate poi essere hashish e cocaina, per un totale di 10,14 grammi. Nello stesso intervento, sono state identificate cinque persone presenti nella zona.

Durante il servizio congiunto, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo nella zona Peep-Farnesiana, dove l’unità cinofila ha scoperto un’altra dose di hashish pari a 1,74 grammi. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro, e un’informativa è stata inviata all’autorità giudiziaria. Le indagini da parte degli agenti del comando di polizia locale di Piacenza sono tuttora in corso.