Bretella di Cassolo: è a senso unico e si può utilizzare dalla Val Trebbia a Piacenza

Meno code da Bobbio a Piacenza grazie alla bretella che salta in cantiere di Cassolo. La strada alternativa “La cassolo bis”, che è stata asfaltata da Anas, è aperta e già percorsa da decine di auto. Ma attenzione: la strada è a senso unico e la deviazione è istituita venendo dalla Val Trebbia direzione Piacenza e non viceversa.

Chi proviene dalla città deve per forza percorrere la SS45 attuale e fermarsi al semaforo, chi invece torna dall’Alta Val Trebbia può utilizzare la vecchia statale che fu chiusa negli anni ’80 quando il ponte di Cassolo venne inaugurato. Oggi è percorribile a 30 km orari per tagliare l’ingorgo del cantiere e non può essere usata dai mezzi superiori ai 150 quintali.