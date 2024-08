Statale 45: pronta la bretella che “salta” il cantiere, attesi migliaia di turisti

Sulla Statale 45 è stata aperta la bretella che “salta” il cantiere: a Cassolo la strada alternativa è pronta e segnalata per evitare code.

LA STRADA ALTERNATIVA

C’è stato un problema, ma c’è stata anche una soluzione a stretto giro, giusto in tempo per l’arrivo di migliaia di turisti e visitatori in Alta Val Trebbia per Ferragosto. Il riferimento è all’apertura dell’attesa bretella, la “Cassolo bis”, asfaltata e da ieri ufficialmente pronta all’uso, pur con i limiti legati al fatto che si tratta della vecchia statale 45 (quindi, occhio: si va ai trenta all’ora, come indicato chiaramente dal cartello), inutilizzata da qualche decennio, da quando il ponte di Cassolo venne inaugurato nei primi anni Ottanta.

Siamo andati direttamente sul posto e abbiamo provato la bretella, ieri verso le 20. La strada, che era stata promessa dal sindaco Roberto Pasquali già la sera stessa del 14 luglio in cui si erano verificate lunghe code e disagi, si può utilizzare per tornare dall’Alta Val Trebbia a Piacenza (non viceversa) e non potrà essere percorsa dai mezzi superiori ai 150 quintali.

L’articolo di Elisa Malacalza su Libertà