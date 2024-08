Danno al tetto dello stadio Garilli, Zandonella: “Il Comune intervenga”

Danno al tetto del settore “Distinti” nello stadio Garilli di Piacenza. A segnalarlo è Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega, che lancia un appello all’amministrazione Tarasconi riguardo l’impianto sportivo alla Galleana: “A seguito di numerose comunicazioni da parte dei tifosi del Piacenza Calcio, ho effettuato un sopralluogo nei pressi dello stadio, riscontrando un evidente danno, presumibilmente causato dal maltempo della settimana scorsa. Un problema che desta preoccupazione – prosegue l’esponente politico – in vista dell’imminente esordio in campionato, previsto per settembre”.

“Chiedo pubblicamente all’amministrazione comunale – aggiunge Zandonella – di intervenire tempestivamente per verificare la sicurezza della struttura. È fondamentale garantire che il settore sia agibile per i tifosi, soprattutto considerando l’importanza dell’esordio stagionale. La città di Piacenza e i suoi tifosi biancorossi meritano uno stadio completamente agibile. Mi auguro che l’amministrazione prenda in carico la situazione, considerando che il danno è visibile anche solo passeggiando nei pressi dello stadio”.