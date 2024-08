Muore la padrona e il gatto Tigre l’aspetta per mesi sotto casa, ora ha bisogno di aiuto

Al vecchio gatto Tigre muore l’anziana padrona e viene sbattuto sulla strada. Lui l’ha attesa per mesi sotto al balcone di casa, non poteva sapere che lei non sarebbe più tornata.

Il vecchio gatto Tigre, che per oltre un decennio aveva vissuto felicemente accanto alla sua anziana padrona che lo coccolava ed accudiva nella sua casa, nella zona della clinica Piacenza, alla morte della donna ha perso tutto ed è sopravvissuto grazie alla generosità di qualche qualche passante.

Un appello per aiutare Tigre

Dopo lunghi mesi trascorsi all’addiaccio, un uomo impietosito dalla visione dello sventurato gatto raggomitolato sotto ad un balcone ha telefonato alla sezione della Leal, Lega antivisezionista. Tigre è stato così soccorso da una volontaria della Leal che al momento lo accudisce nella sua casa.

Giustina De Rosa, responsabile della Leal di Piacenza ha lanciato un appello: “Tigre soffre di un problema grave alla tiroide per cui necessitano costosi farmaci, chiunque volesse aiutarlo può telefonare al numero 3398456178”.