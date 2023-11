Gattino incastrato nel cassonetto a Bobbio. I vigili del fuoco lo salvano

È finito in un cassonetto dei rifiuti interrato a Bobbio dal quale non è possibile risalire. Un gatto è rimasto così incastrato in un buco profondo alcuni metri.

Per fortuna alcuni cittadini hanno sentito il miagolio disperato, ieri sera, ed è iniziata subito una piccola catena di aiuti in largo Nassirya per sostenerlo come possibile fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

Il cassonetto, che era stato rotto da alcuni vandali, è stato smontato e il felino estratto, ormai sfinito; è stato portato nell’ambulatorio del veterinario Giorgio Manstretta per le cure.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ