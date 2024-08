Oncologia, due nuove diagnosi al giorno: “Fondamentale la ricerca”

Da gennaio a oggi sono 545 le nuove diagnosi registrate dall’Oncologia dell’Ausl di Piacenza: in pratica 68 al mese, tre persone al giorno che effettuano un primo accesso alle strutture. Ma complessivamente sono 1.813 i pazienti presi in carico in questi primi otto mesi.

La fotografia è scattata dalla direttrice di Oncologia Elisa Anselmi: l’occasione è la presentazione di alcune ricerche effettuate dall’unità operativa e pubblicate sulle riviste mediche “Oncology letters”, “Diagnostics” e “Cancers”. Tutte riguardano i tumori del tratto gastro-enterico: per fare un esempio, da gennaio di quest’anno sono 79 sono i pazienti in carico con tumore al pancreas e di questi 31 sono i nuovi casi.

“C’è un aumento delle patologie tumorali che è anche legato all’aumento dell’aspettativa di vita, oltre che all’esposizione e alle abitudini delle persone – spiega Anselmi – si vive di più e quindi ci si ammala anche di più”.

Anche per questo motivo fare ricerca risulta fondamentale: i progetti che hanno visto impegnati i medici di Oncologia, insieme a Chiara Citterio della Biostatistica, ai chirurghi della Chirurgia generale, agli anatomopatologi, ai biologi molecolari, ai farmacisti e agli infermieri di ricerca, sono stati resi possibili e pubblicati grazie ad Amop.

“Riteniamo fondamentale il finanziamento della ricerca – ha sottolineato la presidente di Amop Piacenza Romina Piergiorgi – lo è per i pazienti, lo è per la cittadinanza”.

“Questi progetti di ricerca pubblicati sono un esempio di come siano utilizzati i fondi di Amop – sottolinea Anselmi – sono lavori che vedono in prima linea le oncologhe Margherita Ratti ed Elena Orlandi: studi clinici che riguardano il trattamento dei pazienti e le possibilità di cura dei tumori del tratto gastro-enterico per migliorare l’aspettativa e la qualità di vita dei malati”.

