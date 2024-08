Parcheggio in Cittadella, stamattina nessun cantiere: in piazza solo i manifestanti

Né gli operai né tantomeno un’area di cantiere. Stamattina (26 agosto), nonostante l’annuncio del Comune nei giorni scorsi, non c’è alcuna traccia dell’intervento in piazza Cittadella per la realizzazione del parcheggio interrato, progetto da oltre 14 milioni di euro in capo alla ditta Gps-Piacenza Parcheggi, dopo dodici anni di attesa e polemiche.

L’amministrazione comunale, infatti, ha comunicato che – stando al cronoprogramma del concessionario – si prevede oggi il via ai lavori di preparazione dell’opera, con l’installazione delle recinzioni e l’occupazione esclusiva dell’area intorno all’ex biglietteria, come indicato dai segnali esposti. Per il momento, però, nulla è cambiato in piazza Cittadella: il manager di Gps, Filippo Lodetti Alliata, e Pierangelo Bellini, titolare della Edilstrade Building, cioè l’impresa di costruzioni chiamata a realizzare il parcheggio interrato, non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all’avvio del cantiere.

IL PRESIDIO A TUTELA DEGLI ALBERI

Stamattina gli unici presenti in piazza Cittadella sono stati i manifestanti contro l’abbattimento degli alberi, circa quindici esemplari tra tigli e pini.

“Facciamo un presidio tutti i giorni per tutta la settimana – spiega Marco Natali di Legambiente – per verificare quando inizieranno i lavori. La prima cosa che ci interessa, oltre ad essere contrari al parcheggio, è la tutela degli alberi – prosegue Natali -, perché in tempi di cambiamenti climatici sono un elemento fondamentale. E invece, anziché piantarne di nuovi, la volontà è quella di tagliare quelli esistenti. Questo è un assurdo che va contro ogni principio di prospettiva futura”.

Per fermare l’abbattimento dei 15 alberi monumentali è stato organizzato anche un incontro in piazza Cittadella, per le 18 di mercoledì 28 agosto.

progetti alternativi

Contrari alla eliminazione delle storiche piante, e presenti questa mattina al presidio, anche gli esponenti di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Nicola Domeneghetti e Sara Soresi.

“Ho sempre creduto in un progetto alternativo, come ad esempio il silos di via X Giugno – spiega Soresi ai microfoni di Telelibertà -, lasciando stare piazza Cittadella, riqualificandola e rendendola molto più verde aggiungendo alberi”.

Un’altra proposta alternativa era stata avanzata dal Fondo Ambientale Territorio, che prevedeva la realizzazione del parcheggio in viale Risorgimento e via Maculani, nel rilevato stradale posato ai tempi della costruzione del ponte sul Po e che non presenta problemi di natura archeologica.

“Abbiamo inviato la proposta all’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini nell’ottobre 2022 – lamenta Stefano Benedetti -, ma non ci ha mai ricevuti”.

Contrari alla realizzazione del parcheggio e all’abbattimento degli alberi anche i residenti, che lamentano i disagi per negozianti e alunni della scuola Mazzini.

lavori in via maculani

Sono iniziati, invece, i lavori di adeguamento del posteggio in via Maculani, che comprendono la rimozione dei cordoli per la creazione del nuovo capolinea dei bus per le linee extraurbane dedicate agli studenti dell’istituto Romagnosi e del liceo Gioia, in quanto da settembre non potranno più accedere alle fermate in piazza Cittadella per il cantiere in programma. L’intervento sarà realizzato in più fasi per ridurre l’impatto sugli spazi di sosta disponibili nel parcheggio di barriera Milano.