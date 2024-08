Differenziata a Podenzano, consegna bidoni a domicilio. Quello della carta è blu

A Podenzano ci sono novità per la raccolta dei rifiuti. I contenitori per la raccolta porta a porta della carta diventeranno blu e saranno distribuiti dagli informatori di Iren, attivi sul territorio da settembre.

l’affidamento a iren del servizio pubblico

Con l’affidamento a Iren del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel bacino di Piacenza, Atersir, Iren e l’Amministrazione comunale stanno implementando varie misure per migliorare la gestione dei servizi ambientali. In linea con la normativa europea, agli utenti sarà consegnato un nuovo contenitore blu per la carta.

I contenitori stradali non subiranno cambiamenti immediati quindi, in questa fase iniziale, coesisteranno le campane stradali per plastica e barattolame ancora di colore blu, che verranno gradualmente sostituite con quelle gialle.

Restano le stesse colorazioni per:

indifferenziato nel contenitore grigio;

scarti alimentari e organici nel contenitore marrone;

vetro nel contenitore stradale verde.

INFORMATORI IREN A DOMICILIO

A partire dal mese di settembre gli incaricati di Iren inizieranno ad informare i cittadini e contestualmente a consegnare il materiale per la raccolta: saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al servizio customer care Iren 800 212607.

Per ricevere informazioni e ritirare i contenitori sarà anche possibile rivolgersi ad un punto ambiente temporaneo presso il gazebo in Piazza Ghisoni nelle giornate di:

10 settembre dalle 14 alle 18

12 settembre dalle 9 alle 13

14 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

17 settembre dalle 14 alle 18

19 settembre dalle 9 alle 13

21 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Scaricando l’app Iren Ambiente sarà possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune ed avere informazioni dettagliate su sistema di raccolta, strutture sul territorio ed organizzazione dei servizi ambientali.