Raccolta differenziata: nuovi contenitori nei quartieri Capitolo, Anselma e Giarona

Nuove disposizioni sono in arrivo per i cittadini dei quartieri Capitolo, Anselma e Giarona riguardo la raccolta dei rifiuti. A partire dal mese di settembre, saranno distribuiti nuovi contenitori per la raccolta domiciliare in abitazioni, attività produttive, artigianali, negozi e uffici. Gli addetti di Iren forniranno spiegazioni dettagliate sul nuovo metodo di raccolta, che si concentrerà esclusivamente sulla misura della quota di rifiuti indifferenziati.

Inizia così una fase di sperimentazione in cui non ci saranno modifiche nella tariffazione del servizio, permettendo a tutti di adattarsi al cambiamento. I rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti nel bidoncino grigio, da esporre solo quando è pieno. I contenitori per la raccolta della carta saranno di colore blu e saranno distribuiti dagli stessi informatori che opereranno sul territorio.

Con l’affidamento in concessione a Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti per il bacino territoriale di Piacenza, l’Amministrazione comunale, Atersir e Iren stanno avviando una serie di azioni per una gestione più efficace dei servizi ambientali. Il rinnovo dei contenitori è anche conforme alla normativa europea, che prevede l’adozione di specifici colori: giallo per la plastica e blu per la carta.

Per quanto riguarda i contenitori stradali, non ci saranno cambiamenti immediati. Durante questa fase di transizione, le campane stradali per la plastica e il barattolame manterranno il colore attuale e verranno gradualmente sostituite con contenitori gialli. Rimarranno invariati i colori per l’indifferenziato (contenitore grigio), gli scarti alimentari e organici (contenitore marrone) e il vetro (contenitore stradale verde).

A partire da settembre, gli incaricati di Iren visiteranno ogni utenza per fornire informazioni e consegnare il materiale per la raccolta. Gli informatori saranno identificabili tramite tesserino nominativo e, in caso di dubbi, è possibile contattare il servizio di Iren al numero 800 212607.

Nel caso in cui gli informatori non trovino gli utenti a casa, sarà possibile ritirare i contenitori presso il Punto ambiente temporaneo. Questi punti saranno attivi presso il parcheggio di via A. Marina il lunedì 9 settembre dalle 14 alle 18, il mercoledì 11 settembre dalle 9 alle 13, e il sabato 14 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Inoltre, sarà possibile recarsi presso il parcheggio tra via Ceno e via Bresciani il lunedì 16 settembre dalle 14 alle 18, il mercoledì 18 settembre dalle 9 alle 13, e il sabato 21 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare anche l’EcoSportello di via Sopramuro 15, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, scaricando gratuitamente l’app Iren Ambiente su smartphone o tablet, si possono consultare tutti i servizi ambientali del Comune.