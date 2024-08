Oltre 15 giorni di attesa per un bidone: “Costretti a portare i rifiuti in discarica”

Più di quindici giorni di attesa per un bidone sono effettivamente troppi.

Eppure, è quello che è capitato alla famiglia di Lara Singarella, che la scorsa primavera ha cambiato casa e dal 12 agosto ha atteso i bidoni individuali da Iren: ha provato a ritirarli all’apposito punto informativo di Iren, ha contattato il numero verde, fatto segnalazioni e solleciti. L’altro giorno da Iren è finalmente arrivata la comunicazione di consegna dei cestini: “Sono arrivati – spiega la piacentina con la soddisfazione di chi aspettava un “regalo” – ma quanto abbiamo dovuto aspettare? E soprattutto perché?”.

“L’happy end” – seppure faccia sorridere definirlo così – arriva dopo non pochi disagi per la famiglia di Singarella: “In pratica tutti i giorni sono stata costretta ad andare in discarica per depositare i rifiuti indifferenziati – spiega – e idem per la carta. Ma noi la Tari l’abbiamo sempre pagata: che servizio è questo?”.

“Capisco i ritardi – spiega – però quanto abbiamo aspettato?”.

Da Iren Ambiente fanno sapere che la consegna era in calendario: “Qualche disguido può capitare – spiegano – ci scusiamo con la signora per l’attesa”.