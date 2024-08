Lavori in corso: tornati dalle vacanze, piacentini accolti da quindici cantieri

Sensi unici e inversioni del senso di marcia, restringimenti di carreggiata, vie chiuse all’accesso. Sono i disagi, temporanei e necessari, a cui i piacentini devono far fronte al ritorno dalle ferie, per lavori e cantieri stradali o per occupazione della sede stradale a causa di cantieri privati.

L’estate è il periodo migliore per fare manutenzione straordinaria alle vie della città, sia per il clima favorevole che per l’assenza di tanti piacentini in vacanza e con le scuole chiuse. Lavori che a volte, per l’importanza e la dimensione dell’intervento, si protraggono anche nei mesi successivi. E così succede che ad attendere i piacentini ci sono una quindicina di cantieri, tra quelli in fase di chiusura, quelli ancora in corso d’opera, e quelli in procinto di partire.

i cantieri aperti

Non solo piazza Cittadella, per la realizzazione del parcheggio sotterraneo, o via Maculani, per il trasferimento del capolinea degli autobus, quindi.

Operai al lavoro anche in via Gadolini, via Calda e via Lanza, per la realizzazione del progetto “Bike to Work – Iniziative per la mobilità sostenibile”. Altri lavori particolarmente sentiti sono quelli in via Giordani per la riqualificazione della pavimentazione in porfido, ormai giunti al termine e riapertura prevista prima dell’inizio delle scuole.

Cantiere aperto anche in via Verdi per la riparazione del tetto della sede comunale. Lavori al termine anche in via Taverna, mentre dal 9 al 21 settembre chiuderà via Castello per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura.

Cominciano domani i lavori in piazzale delle Medaglie d’Oro, via Fermi, via Genova, per la ristrutturazione della facciata di un edificio, la cui conclusione è prevista per l’ultimo giorno dell’anno. Altri lavori in corso in via Bentelli e via Gardella e via XXIV Maggio, mentre chiudono oggi quelli di via Nasolini e via Perinetti, così come quelli di vicolo Manzini e via Lampugnani, dove però alcuni divieti insisteranno fino al 23 settembre.

È destinato invece a superare il 2024 e ad addentarsi nell’anno prossimo il cantiere aperto lo scorso luglio in via Sant’Eufemia, che chiuderà il 31 gennaio 2025. Il cantiere in via Croce chiuderà invece alla fine della sperimentazione, il 30 settembre quello in via Fornaci.