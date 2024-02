Castelnuovo Fogliani, al via un cantiere contro le frane con 350mila euro del Pnrr

Una rete chiodata su un’area di 500 metri quadrati – per consolidare il versante in frana lungo il torrente Ongina – e altri lavori per assicurare la piena efficienza del corso d’acqua.

Sono le opere appena partite a Castelnuovo Fogliani, nel comune di Alseno, finanziate dal Pnrr per un totale di 350mila euro: opere che puntano a completare un primo intervento già svolto dalla Regione, che ha appositamente destinato 150mila euro di risorse proprie per contrastare il rischio idrogeologico.

“L’obiettivo – commenta Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile – è accrescere la sicurezza del territorio in un’area ai piedi della collina, dove importanti fenomeni di erosione si sono verificati a poca distanza dal nucleo storico dell’abitato. Considerata la vicinanza del cantiere al castello Sforza Fogliani – conclude – è stata riservata una particolare attenzione a garantire la piena compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere, che non andranno a impattare col contesto circostante”.

LE NUOVE OPERE – I lavori si articoleranno in due fasi. Per prima cosa, si procederà al consolidamento della scarpata in frana con la posa di una rete chiodata sulla parete rocciosa. Occuperà un’area di circa 500 metri quadrati e sarà fissata sulla sommità del versante da una trave fondata su pali. Successivamente, sono previsti lavori per migliorare il deflusso delle acque del torrente Ongina e prevenire l’erosione al piede della parete. La realizzazione dell’intervento è curata dall’Ufficio territoriale di Piacenza dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.