Auto finisce fuori strada a Soragna, gravemente ferita una 19enne di Fiorenzuola

Sarebbero molto gravi le condizioni della 19enne di Fiorenzuola rimasta coinvolta nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 settembre in un incidente stradale a Soragna, in provincia di Parma.

Stando a quanto ricostruito la ragazza, poco prima dell’una, era a bordo di un’auto insieme ad altri due giovani quando – lungo la strada provinciale 11 per Busseto e per cause ancora da chiarire – il veicolo ha perso il controllo finendo in un canale.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con due ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco per estrarre i giovani rimasti incastrati nell’abitacolo.

Due di loro, compresa la 19enne piacentina, sono rimasti feriti gravemente.

Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Maggiore di Parma, dove attualmente sono ricoverati in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.