Incidente stradale a Cadeo: auto ribaltata in mezzo alla strada, un ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto stamattina, 5 settembre sulla via Emilia a Cadeo. Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata in mezzo alla strada. Restano da chiarire le cause dell’accaduto. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia stradale di Piacenza.

Sul posto anche l’autoinfermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo, l’ambulanza della Croce Rossa di Cadeo e i vigili del fuoco di Fiorenzuola. Una persona è stata trasportata all’ospedale di Fiorenzuola per accertamenti e cure mediche.