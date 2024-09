Rifugio Segadelli, coperte in dono dalla Fondazione Grillo e dagli alpini

Una trentina di coperte invernali in ottimo stato sono il dono che gli alpini della Sezione di Piacenza, grazie alla Fondazione Grillo, hanno deciso di fare al rifugio Segadelli.

Il materiale è stato consegnato ai responsabili del rifugio comunale che, alla stazione ferroviaria, ospita per la notte i senza fissa dimora. Un servizio essenziale per la città e per i suoi cittadini fragili.

Un servizio che ogni anno, all’inizio dell’autunno, costringe i gestori ad appellarsi alle persone di buona volontà affinché donino coperte e sacchi a pelo per l’inverno.

La prima donazione invernale quest’anno è quella degli alpini.

Le coperte, di buona fattura, sono quelle che erano in dotazione alle due strutture della Fondazione Grillo a Roccapulzana (in Valtidone) – la ex scuola e l’ex mulino – che lo scorso mese di luglio – dall’8 al 14 – hanno ospitato la terza edizione del campo scuola per giovani alpini, organizzata dai gruppi della sezione Ana di Piacenza con una sessantina di partecipanti.