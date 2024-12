Alpini, nel 2025 a Piacenza la riunione nazionale dei presidenti di Sezione

La marcia nazionale di regolarità in montagna a Pianello, il Campo Scuola a Chiaroni, la Festa Granda a Ferriere, oltre ai servizi quotidiani a favore delle comunità in cui operano: sono numerose le attività che hanno caratterizzato il 2024 della Sezione alpini di Piacenza. Anno che si è chiuso con la tradizionale cena degli auguri. Tra gli ospiti della serata, anche il generale Roberto Cernuzzi, comandante del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.

“Un anno di grandi soddisfazioni nonostante le difficoltà dovute alle contrazioni dei numeri, all’età media della sezione molto alta – ha commentato il presidente sezionale Gian Luca Gazzola -, ma noi ci teniamo a fare bene tutte le cose belle che abbiamo sempre fatto”. Anche per il 2025 la città è stata scelta per appuntamenti nazionali delle Penne Nere, in particolare per la riunione nazionale dei presidenti di Sezione in programma nel mese di marzo alla Sala arazzi del Collegio Alberoni. Confermato anche il Campo Scuola estivo, ancora da definire la località.

La Festa Granda 2025 è stata assegnata a Ponte dell’Olio, il paese è già al lavoro per l’organizzazione, a confermarlo il sindaco Alessandro Chiesa: “Stiamo mettendo in campo risorse pari a circa 30mila euro per essere all’altezza di questo grande onore che ci è stato riconosciuto come paese e come Gruppo alpini”.

Durante la serata sono stati premiati i vincitori delle gare sportive.