Si rifiutò di consegnare le armi ai tedeschi: Agazzano ricorda Ferrante Gonzaga

Domenica 8 settembre ad Agazzano si ricorda l’81° anniversario dalla morte del generale Ferrante Gonzaga del Vodice, medaglia d’oro al valor militare.

La celebrazione avverrà di fronte al monumento ai caduti, in piazza Europa alle 19,15. Alle 21.00, nella rocca del castello Anguissola Scotti Gonzaga, la famiglia Gonzaga offrirà un concerto di musica classica. Il generale morì per fucilazione dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 per essersi rifiutato di consegnare le armi ai tedeschi.

In precedenza aveva sposato Luisa Anguissola Scotti, proprietaria del castello Anguissola Scotti di Agazzano.