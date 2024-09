Auto con tre giovani si ribalta in autostrada finendo in un campo: un ferito grave

Escono di strada e si ribaltano con l’auto. Tre giovani sono rimasti feriti nella notte dell’8 settembre. Uno di loro versa in condizioni gravi ed è stato trasportato in eliambulanza. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A1 poco prima dell’uscita di Basso Lodigiano. L’auto stata viaggiando in direzione Milano quando, per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada ribaltandosi in un campo. A bordo c’erano tre ragazzi sui 20 anni.

Sul posto sono intervenuti il 118 con un’automedica insieme alle ambulanze di Croce Rossa e Croce Bianca. Due squadre dei vigili del fuoco di Piacenza hanno provveduto a estrarre i feriti. Il più grave è stato trasportato all’ospedale di Monza.