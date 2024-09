“Vi incendio il Comando”: giovane straniero denunciato dalla polizia locale

Un giovane già noto alle forze dell’ordine ha più volte minacciato alcuni agenti di dare fuoco al Comando di via Rogerio. Si tratta di un 25enne originario dell’Est Europa che, con atteggiamento di sfida, ha istigato in più occasioni alcuni agenti, per poi scappare. È stata, quindi, avviata un’attività di indagine che ha permesso in poco tempo di individuare e identificare l’uomo, che all’ennesimo episodio di minaccia è stato accompagnato negli uffici del Comando dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza.

Sono ancora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, che proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.