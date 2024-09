Piazza Cittadella: in arrivo una benedizione per alberi ed ex-stazione bus

“Gli alberi di piazza Cittadella saranno benedetti e sarà benedetta anche la palazzina che era sede della stazione degli autobus”: lo ha annunciato Luciano Donati che per molti anni era stato presidente del Comitato botteghe del borgo di Piacenza.

“Sarà celebrata una benedizione in piazza Cittadella lunedì 16 settembre alle 10 degli alberi e dell’ex stazione degli autobus” ha spiegato Donati, aggiungendo di essere indignato per la sorte di piazza Cittadella.

“Come cittadino mi sono preso a cuore questa iniziativa che tenta di impedire il taglio degli alberi. E’ una ribellione ad una decisione del Comune di Piacenza e alla devastazione che della piazza (l’ultima grande piazza con alberi in città) per ricavarne un parcheggio sotterraneo. Ci siamo consultati fra varie persone che contestano questa decisione di abbattere cedri e tigli e abbiamo pensato alla benedizione, per chi crede è una cosa buona”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’