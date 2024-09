Per oltre 300 studenti l’anno scolastico è iniziato piantando 28 alberi

Si è svolta ieri, 20 settembre, la quindicesima edizione della “Festa dell’albero e della natura-Diamo radici al futuro” organizzata dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta insieme al comune di Bobbio e all’istituto Omnicomprensivo di Bobbio.

Ad inaugurare l’anno scolastico a Le Vallette di Ceci oltre 300 studenti tra i 6 e i 19 anni (dalla prima elementare alla quinta superiore) arrivati da Ottone, Marsaglia, Bobbio, Perino e Travo. Alza bandiera, canto dell’inno nazionale e saluti delle autorità presenti ad apertura di una giornata destinata a rimanere nella memoria dei ragazzi.

Quindici i laboratori presenti divisi in quattro filoni: ambiente e natura, volontariato e associazioni, musica, sport e sane abitudini: dall’orienteering e il trekking, alla messa a dimora di piante autoctone. Dalle attività naturalistiche alla caccia al tesoro e all’apicultura. Senza tralasciare il primo soccorso, il calcio, le arti marziali con il taekwondo, il tiro con l’arco e l’hip hop. Novità di questa edizione, la fisarmonica.

Tante le attività, ma unico il tema: dare radici al futuro e permettere alle nuove generazioni di conoscere l’ambiente in cui vivono ed essere, un domani, cittadini attivi e coscienziosi.

A fare gli onori di casa, Roberto Pasquali sindaco di Bobbio e presidente dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta: “L’ambiente è di tutti, dobbiamo preservalo. Auguro a voi ragazzi una buona giornata all’insegna dell’amicizia. Insieme riscopriamo il significato di questa festa iniziando con il mettere a dimora 28 piante.”

Il comandante dei carabinieri forestali di Piacenza-Parma, colonnello Pier Luigi Fedele, ha fatto un augurio ai ragazzi: “Oggi festeggiamo un nostro amico altruista che è l’albero. Vi auguro di tornare tra qualche decina di anni e ritrovare quello che avete piantato oggi.”

Presente anche il Consorzio di Bonifica che ogni anno aiuta nell’organizzazione dei laboratori e alla buona riuscita della festa. Carlo Marchetta, direttore d’area amministrativa, ha ricordato il lavoro dell’ente sul territorio: “Come Consorzio abbiamo un’attenzione massima alla montagna e alle persone che ci vivono. La scelta di rimanere su questi bellissimi territori è possibile se la si rende tale con opere e servizi. Qui noi gestiamo strade consortili, acquedotti rurali e cerchiamo di dare risposte mediante attività di presidio ed intervento ai fenomeni di dissesto idrogeologico. In aggiunta cerchiamo di reperire fondi (come ad esempio tramite il programma PSR della Regione Emilia Romagna degli scorsi anni) per ulteriori opere che rendano possibile e sostenibile la scelta di rimanere.”

“Poter incontrare – ha commentato poi il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – nella nostra montagna oltre 300 giovani studenti rappresenta un’opportunità di scambio unica per condividere e approfondire insieme a loro il ruolo strategico che l’agricoltura e l’allevamento ricoprono in questi luoghi, dove i produttori, oltre a coltivare le nostre eccellenze, sono i custodi e le sentinelle del territorio, con una cura e un presidio che sono fondamentali per contrastare l’abbandono e il dissesto idrogeologico e per sostenerne così anche l’offerta paesaggistica. Ringrazio le autorità civili, politiche e militari presenti, tutti gli Enti che portano avanti insieme a noi questa lodevole iniziativa, l’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, il Comune di Bobbio, la Provincia di Piacenza, gli Alpini e naturalmente il Consorzio di Bonifica e tutte le realtà a sostegno dell’evento”.

Ha concluso i saluti Ernesta Scabini vicario del dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo di Bobbio: “Ringrazio tutti i presenti a nome della dirigente scolastica Adriana Santoro. Con entusiasmo ci stringiamo in un abbraccio di inizio anno”.

Alla mattinata presenti anche la senatrice Elena Murelli, il consigliere regionale Matteo Rancan, i sindaci Ester Pugni di Coli, Fausta Pizzaghi di Cerignale, Renato Bertonazzi di Corte Brugnatella, Roberta Valla di Travo e l’assessore Elio Piccoli di Piozzano.

ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO

Assegnate anche le borse di studio agli studenti più meritevoli: a Viktorija Terzijeva, Alice Artevi e Beatrice Agnelli sono andate le borse di studio offerte dal Lions Club Bobbio. Ad Antonino Pavia la borsa di studio offerta dall’Associazione Ponte Musicale in memoria di Giovanni Rossi. A Lorenzo Gazzola la borsa di studio offerta dalla professoressa Adele Mazzari in memoria di Irene Gazzola. A Nicole Molinari la borsa di studio in memoria di Cristina Bricchi. A Matilde Chiapparoli la borsa di studio offerta dal Circolo Auser San Colombano di Bobbio.