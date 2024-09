Grana Padano, Coldiretti: “Sul prezzo del latte accolte le nostre richieste”

Coldiretti Piacenza esprime soddisfazione per l’inserimento e l’applicazione nel Piano di programmazione del formaggio Grana Padano Dop della clausola dell’equa correlazione tra il prezzo del latte consegnato ai caseifici privati e il valore del formaggio stesso. Una clausola fortemente chiesta da Coldiretti e alla luce della quale, il Consiglio direttivo del Consorzio Grana Padano ha deliberato come attualmente il prezzo del latte consegnato non possa essere inferiore ai 56 centesimi per litro.

“Il Grana Padano – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – è una produzione molto importante per la nostra provincia, che è la quarta per forme prodotte, 373.970 nei primi sei mesi del 2024, con un aumento di quasi il 5% rispetto al 2023. Questa delibera del Consorzio sul prezzo – afferma – risponde alle nostre richieste, perché va nella direzione di distribuire con equità il valore lungo la filiera e quindi di tutelare il reddito dei nostri allevatori, che con il loro duro lavoro sono i primi a garantire questa eccellenza. Il Grana Padano è infatti una Dop che vanta indiscusse qualità e questo grazie innanzitutto agli sforzi profusi nei nostri allevamenti per il benessere animale, la sicurezza alimentare e la sostenibilità.

Per gli allevatori –ribadisce- è un segnale importante, soprattutto in considerazione del momento di difficoltà che devono fronteggiare, tra cambiamenti climatici, aumenti dei costi e minacce di mercato come l’italian sounding. Invito i nostri allevatori– conclude Gallizioli – a segnalare tempestivamente ai nostri uffici zona eventuali inadempienze nel riconoscimento del prezzo”.