Castellana Volley: festa con 250 atleti e prima uscita stagionale a Trieste

Per 250 tra ragazze e ragazzi della Castellana Volley la nuova stagione sportiva è iniziata con una festa di inizio anno e con un’uscita a Trieste. Quest’anno le squadre ai nastri di partenza sono 15, di cui tre gruppi minivolley, tre under 13, due under 14, due under 16, due seconde divisioni, un’under 19 maschile, una prima maschile e una prima femminile. Nemmeno il tempo di concludere i festeggiamenti e 13 ragazze del volley sono andate a Trieste per sfidare coetanee serbe, montenegrine, croate e bosniache.