Le api, barometro della salute del Pianeta: stasera a ColtiviAmo Piacenza

Nella puntata di questa sera, 27 settembre, di ColtiviAmo Piacenza, le protagoniste assolute sono le api, piccoli ma fondamentali insetti che svolgono un ruolo cruciale per la salute del pianeta. Definite spesso come il “barometro” dell’ambiente, le api sono molto più che semplici impollinatrici: sono sentinelle della biodiversità e custodi dell’equilibrio naturale. La loro presenza o, al contrario, la loro assenza, è un indicatore diretto dello stato di salute degli ecosistemi.

Appuntamento questa sera alle ore 20.30 su Telelibertà, con il programma condotto e ideato da Marzia Foletti. In questa puntata, ColtiviAmo Piacenza non si limita a descrivere l’importanza delle api, ma affronta in modo approfondito le problematiche che minacciano la loro esistenza, offrendo uno sguardo completo sulle azioni che possono essere intraprese per proteggerle. Esperti del settore, apicoltori e studiosi intervengono per spiegare come la comunità possa contribuire alla salvaguardia di questi insetti indispensabili, attraverso pratiche agricole più sostenibili, la creazione di aree verdi a loro favore e una maggiore sensibilizzazione sul tema. Dialogheranno con la conduttrice Ernesto Torretta Presidente dell’Apap, l’associazione provinciale degli apicoltori piacentini, Salvatore Ziliani, presidente AIAAR (Associazione italiana allevatori api regine), Francesco Emanueli, titolare dell’azienda “I mieli Emanueli”.