Dieci anni fa la morte di Luca Di Pietra, commemorazione a Vigolzone

In occasione del decimo anniversario della morte del vice brigadiere Luca Di Pietra, caduto in servizio e decorato di Medaglia d’oro al valor civile alla memoria, il Comune di Vigolzone e il Comando provinciale carabinieri di Piacenza hanno organizzato una messa in suffragio, che si terrà a Vigolzone, lunedì 30 settembre 2024 alle ore 11.00, alla chiesa di San Mario e San Giovanni Battista.

La messa a suffragio verrà celebrata dal cappellano militare della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, don Giuseppe Grigolon.

Al termine della funzione religiosa, nei giardini pubblici in via Montanelli di Vigolzone, intitolati alla memoria del Vice Brigadiere Luca Di Pietra, verrà deposto un omaggio floreale a cura dell’amministrazione comunale; mentre nel pomeriggio di lunedì 30 settembre 2024 alle ore 15.30 l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni ha organizzato la deposizione di una corona sul luogo dell’incidente.

CHI ERA LUCA DI PIETRA

Il vice brigadiere Luca Di Pietra era arrivato al Nucleo Radiomobile di Piacenza, coronando il suo sogno di salire sulla “gazzella” del 112, dopo aver trascorso molti anni alla Stazione di Rivergaro. La mattina del 29 settembre 2014 ha però perso la vita mentre era in servizio. Era all’inseguimento di un’auto, poi lo schianto, all’improvviso, contro un tir posteggiato contromano dopo una curva. Morì sul colpo, aveva 39 anni, una compagna e due figli. Al suo fianco era seduto il collega Massimo Banci, che rimase gravemente ferito.

Dopo un decennio da quel tragico giorno, i colleghi che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, conoscerlo e lavorare con lui, non lo hanno dimenticato e non hanno dimenticato il suo esempio : “rimanere fedele al giuramento di servire lo Stato”.