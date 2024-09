Piazza Cittadella, due nuovi filoni d’indagine: accertamenti sul cantiere

Due fascicoli modello 45: “registro degli atti non costituenti notizia di reato”.

Dopo quello sulla fideiussione falsa depositata da Piacenza Parcheggi-Gps, la procura ha aperto due nuovi filoni di indagine sul progetto, e relativo cantiere, del parcheggio interrato di piazza Cittadella. Uno risale ai primi di settembre, all’indomani dell’avvio del cantiere, con le indagini affidate dai magistrati piacentini ai carabinieri dell’Ispettorato del lavoro che stanno compiendo accertamenti sulle ditte coinvolte nei lavori. L’altro, più fresco, vede investiti dell’inchiesta i carabinieri del Nucleo investigativo. A farla scattare sarebbe stato un esposto presentato da un gruppo di cittadini.

L’ipotesi, che tuttavia al momento non trova conferme ufficiali, è che si tratti dell’esposto depositato a Palazzo Madama da Italia Nostra, supportata da FaTe e Legambiente, incentrato sui vincoli che insistono sulla piazza, vincoli che secondo i proponenti non ammetterebbero interventi su quell’area. Alla luce di ciò, giovedì mattina i militari dell’Arma si sono recati negli uffici comunali dei Lavori pubblici in via Verdi per acquisire la documentazione sulla pratica più contestata della recente storia piacentina. È bene precisare che in questa fase la procura non ha ipotizzato alcun reato e dunque non ci sono indagati. La collaborazione dei dirigenti comunali è stata massima. La vicenda piazza Cittadella si arricchisce dunque di nuovi sviluppi.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ