Imprenditore agricolo denunciato per indebita percezione di fondi Pnrr

Imprenditore agricolo denunciato con l’accusa di indebita percezione di erogazioni dello Stato e falsità ideologica in atto pubblico. Questo il risultato dell’operazione portata avanti dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Piacenza in merito ai fondi destinati alle imprese nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il soggetto è stato quindi segnalato alla Procura di Piacenza per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

L’operazione condotta dalla Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha condotto un’approfondita analisi delle banche dati in uso al Corpo, effettuando un monitoraggio delle misure di finanziamento e sovvenzione già in corso di erogazione, dirette nei confronti dei singoli imprenditori, circoscrivendo così la platea dei beneficiari e avviando delle specifiche analisi di rischio.

In particolare, l’attività di analisi dei finanzieri del Gruppo ha permesso di individuare un’ impresa agricola con sede nel Piacentino, che aveva avviato le procedure per poter beneficiare di un contributo erogato con risorse Pnrr, destinato all’installazione di un impianto fotovoltaico dal costo complessivo di circa 150.000 euro, finanziato per circa 60.000 euro tramite una società per azioni a partecipazione statale.

Gli approfondimenti investigativi svolti hanno consentito di appurare che l’impresa agricola non era in possesso dei requisiti di ammissibilità. Inoltre, al fine di conservare indebitamente il beneficio acquisito, proprio durante le fasi del controllo, l’imprenditore avrebbe presentato documentazione con cui attestava falsamente l’inizio dei lavori che in realtà non erano mai partiti.

È stata così bloccata l’erogazione dei fondi, prima di segnalare l’azienda agricola alla Procura di Piacenza.