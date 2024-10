Tachigrafi manomessi: la polizia locale controlla i tir con un’antenna speciale

Manomissione del tachigrafo, mancato inserimento della carta del conducente e mancata registrazione di dati. Violazioni che, complessivamente, hanno portato a contestare verbali per un ammontare complessivo di 6.660 euro in una sola giornata, con la decurtazione di 50 punti dalle carte di qualificazione del conducente. Nei giorni scorsi, la polizia locale di Piacenza ha predisposto alcuni servizi finalizzati al controllo dei mezzi pesanti. Tre pattuglie, per un totale di almeno dieci operatori, hanno fermato e verificato, in prossimità del casello autostradale di Piacenza Sud, più di venti autocarri e autoarticolati. Gli agenti, nell’ambito dell’attività di controllo, hanno potuto avvalersi di una particolare antenna, installata su un veicolo della polizia locale posizionato a monte rispetto alle pattuglie impegnate nel controllo, in grado di leggere a distanza eventuali irregolarità riguardanti il funzionamento del tachigrafo dei mezzi pesanti e registrare informazioni quali la velocità, i chilometri percorsi, gli stati attraversati e la posizione del veicolo all’incirca ogni tre ore di guida.

Inoltre, nei casi di mancata registrazione dei dati dal tachigrafo, sono state ritirate quattro patenti, poi trasmesse alla prefettura ai fini della sospensione. Nel caso di un autista irlandese, gli agenti hanno rilevato la manomissione della targa posteriore del rimorchio. Il conducente del mezzo è stato quindi accompagnato prima in questura e poi al Comando di via Rogerio, dove è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di uso di targa alterata. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo. Lo stesso conducente, ritenuto presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, è stato inoltre scoperto alla guida con un tachigrafo alterato. Per questo motivo anche sullo strumento è stato applicato il sequestro amministrativo, così come sono stati ritirati i documenti di guida.

Nella seconda giornata di controlli, invece, sono state accertate violazioni e contestati verbali per un importo complessivo di 2.020 euro, decurtati 22 punti e ritirate tre patenti. Tutte le sanzioni, essendo per violazioni commesse con veicoli con targa estera, sono state introitate immediatamente dopo i controlli (in sei giorni dall’inizio dell’anno sono stati introitati oltre 35.000 euro).

Negli stessi giorni, gli agenti della polizia locale sono stati impegnati nel rilievo di un tamponamento multiplo tra più veicoli, nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante. In questo caso, è emerso il mancato rispetto dell’interruzione di guida e irregolarità sul riposo giornaliero. Sono stati quindi sanzionati sia il conducente che l’impresa di autotrasporto per il mancato controllo dell’autista. Infine, nel corso di un servizio di polizia stradale, una pattuglia ha fermato e controllato un autoarticolato che trasportava pomodori. All’atto della pesatura, il carico è risultato eccedente rispetto al consentito. Sia per il conducente che per il committente è scattato quindi un verbale da 430 euro l’uno.