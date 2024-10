Castel San Giovanni: “Serve un a ciclopedonale tra via Allende e la logistica”

“Predisporre un collegamento diretto tra via Allende e la pista ciclabile della logistica”. La richiesta è del consigliere di minoranza di Castel San Giovanni, Carlo Capelli.

“Approfittiamo dei lavori di rifacimento di via Allende – chiede Capelli – per creare, lungo la banchina laterale di via Allende, almeno un tratto ciclopedonale e poi collegarlo alla pista della logistica”. La questione è annosa e riguarda la trafficatissima via Allende, che di fatto già oggi tanti lavoratori del polo logistico sfruttano, con grande pericolo, come collegamento naturale tra Castello e il posto di lavoro. Resta però il nodo del cavalcaferrovia che di fatto rappresenta un “imbuto” al momento insormontabile.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’