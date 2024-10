Premio San Fiorenzo a “Fiorenzuola oltre i confini”: “Un segnale per la pace”

Un segnale per la pace: è questo l’intento del Premio San Fiorenzo 2024 che sarà conferito all’associazione umanitaria Fiorenzuola oltre i confini (Foic). Lo ha deciso la Commissione per l’assegnazione del Premio San Fiorenzo – composta da due nominati dalla parrocchia, da due nominati dall’amministrazione comunale (uno della maggioranza ed uno della minoranza), da un rappresentante del mensile parrocchiale l’Idea, dal segretario e dal delegato del parroco che la presiede. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato ai volontari dell’associazione umanitaria in Collegiata sabato 19 ottobre alle ore 21, nell’ambito del concerto della Corale Città di Fiorenzuola.

Ecco le motivazioni della Commissione aggiudicatrice del San Fiorenzo 2024:

“In questo periodo di guerre sempre più devastanti urgono esempi e invocazioni di pace: con sede a Fiorenzuola opera l’associazione Fiorenzuola Oltre I Confini che da quasi trent’anni, come significativamente dice il suo nome, ha promosso incontro, dialogo e aiuto valicando confini geografici, culturali, religiosi, etnici.

Si è sempre prodigata per rendere più umana e sostenibile la vita di persone e gruppi in difficoltà causate da guerre, calamità, malattie, emarginazione.

Si è fatta carico di raccogliere materiali e fondi per portarli direttamente a destinazione a garanzia del raggiungimento dello scopo e per il valore del contatto umano.

La pace si prepara, si conquista e si mantiene con questi gesti di solidarietà verso i più fragili senza discriminazioni.

In un contesto storico di guerra e di pericolo nucleare, percependo l’universale, supremo e prioritario interesse della pace per il futuro umano e la necessità di non restare solo spettatori degli eventi, la Commissione per l’assegnazione del Premio ha ritenuto di dare un espressivo segno con la scelta dell’associazione Fiorenzuola Oltre i Confini che ha nella pace e nella non violenza il primo scopo del suo statuto”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ