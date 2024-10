Al Mercato Coperto un pranzo solidale: ricavato alle famiglie alluvionate

Appuntamento sabato 5 ottobre in tutti i mercati coperti di Campagna Amica dell’Emilia-Romagna per il pranzo solidale i cui ricavati saranno interamente devoluti alle aziende agricole della regione colpite dall’alluvione del mese scorso.

A Piacenza l’iniziativa si svolgerà nell’area ristoro del Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana 17: per l’intera giornata tutte le iniziative saranno dedicate a chi vive in questi momenti una situazione di grave difficoltà.

Rientra nell’evento solidale anche la serata karaoke di domani sera al Mercato Coperto: “L’invito alla cittadinanza – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli – è di aderire a questa bella iniziativa, un momento di forte aggregazione all’insegna del buon cibo che con orgoglio rappresentiamo e di vicinanza alle popolazioni colpite”.

Per prenotare un tavolo e consultare gli eventi (oggi è in programma la festa della vendemmia, domani corsi di cucina e serata Karaoke) del Mercato Coperto di Campagna Amica è attivo il sito internet.

Informazioni anche al 335-5330455.