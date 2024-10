A Piacenza si viaggia a quasi un incidente al giorno: “Troppe bici contromano”

Nella nostra città gli incidenti, purtroppo, sono ormai all’ordine del giorno.

Per la precisione, a Piacenza, si viaggia a quasi un sinistro ogni 24 ore.

L’ultimo è avvenuto ieri, martedì 8 ottobre, in via Venturini e si è concluso con una bicicletta elettrica sequestrata ed equiparata a un motorino.

L’altro ieri, invece, a finire a terra era stata una cittadina che percorreva in bicicletta via Roma, sotto sera: all’incrocio con via Neve è stata urtata da un’auto: in entrambi i casi i ciclisti viaggiavano contromano.

Per il codice della strada è vietato, ma nella realtà dei fatti è pratica diffusa: “Per come è fatta la città non si può fare altrimenti” ammette anche Angelo Nani, presidente di Fiabpiacenza Amolabici.

L’ORDINANZA PRO-BICI CONTROMANO

Fino a qualche anno fa in realtà andare in bici contromano, pardon controsenso, era tollerato: a stabilirlo era stata addirittura un’ordinanza comunale, la 810-08, nella quale si stabiliva che “nelle vie nelle quali è in vigore il senso unico di marcia è permessa ai velocipedi la circolazione in direzione opposta a quella consentita”.

“È stata in vigore per una decina d’anni, fino al 2018 – spiega Nani – poi è stata revocata”.

MUSSI (POLIZIA LOCALE): PER IL CODICE DELLA STRADA È SEMPRE VIETATO

Ad oggi quindi andare in bicicletta controsenso è vietato: “Lo è sempre stato – ci tiene a ribadire il comandante della polizia locale Mirko Mussi – c’è stata qualche ordinanza comunale adottata che lo tollerava, ma va contro la legge”.

