Nave ong sbarcata a Ravenna con 47 migranti a bordo, tre arriveranno a Piacenza

Tre dei 47 migranti sbarcati a Ravenna dalla nave ‘Ocean Viking’ arriveranno a Piacenza. Lo riporta l’Ansa, spiegando che le operazioni di sbarco sono terminate poco dopo le 13 di martedì 15 ottobre al terminal di “Fabrica Vecchia” a Marina di Ravenna, dove l’imbarcazione era attraccata verso le 12.30.

Dei 47 migranti recuperati, 41 sono uomini e 6 donne; 7 sono minori non accompagnati.

i controlli

Sono saliti a bordo i medici dell’Usmaf, il personale del 118 e della Croce Rossa Italiana per le prime visite e il personale della Questura per gli adempimenti di rito. I 47 migranti sono scesi dalla nave a gruppi per poi essere accompagnati con un pullman della Cri al circolo dei Canottieri in località Standiana, alle porte di Ravenna, per le ulteriori visite mediche del personale dell’Ausl Romagna e per tutti gli adempimenti di polizia e dei servizi sociali. Appena ultimate le visite e le procedure identificative, verrà attuato il programma di trasferimento.

le destinazioni dei migranti

I 47 migranti – che arrivano da Egitto, Pakistan, Siria e Bangladesh – resteranno in Emilia-Romagna così suddivisi: 10 a Bologna di cui 7 minori non accompagnati; a Ferrara 4; Forlì-Cesena 4; Modena 7; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4 e a Ravenna ne resteranno 4.