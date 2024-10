Che Classe: l’ottava edizione al via da lunedì 21 ottobre, e oggi si vota su Instagram

Puntuale come ormai ogni anno, è ai nastri di partenza la nuova edizione di “Che Classe!”, il gioco del Gruppo Libertà che premia le scuole piacentine.

Da lunedì 21 ottobre si apriranno nuovamente le “urne digitali”, raggiungibili dal banner dedicato nella home del nostro sito. Anche quest’anno si potrà votare per la propria classe del cuore tra quelle delle scuole materne, elementari e medie di Piacenza e provincia. Otto coinvolgenti settimane di gioco per arrivare tra le prime 138 preferite, ovvero quelle che potranno portare a casa (o meglio, a scuola) uno degli ambiti premi: tanto materiale scolastico per rendere più interessanti e creative le proprie lezioni!

Per questa edizione partecipare come votanti sarà ancora più semplice: se siete già registrati su uno qualunque dei siti Libertà, potrete effettuare il login con la vostra mail e password. Se invece non siete ancora registrati, accedendo al portale potrete anche accedere a www.liberta.it, a scopripiacenza.it, a teleliberta.tv e altrimedia.it.

Già da oggi potete essere ancora più protagonisti del gioco: anche per questa edizione infatti i temi degli elaborati che incrementeranno il punteggio delle classi li sceglierete voi! Sul profilo Instagram del Gruppo Libertà verranno proposti i sondaggi che decreteranno i quattro temi da seguire durante il gioco. Oggi troverete tra le stories la prima scelta da effettuare: l’opzione vincente, ovvero quella più votata, sarà svelata lunedì tra le pagine dedicate al gioco!

Seguite il gioco, le classifiche, gli approfondimenti sui mezzi del Gruppo Libertà, e non dimenticate di votare: ogni utente potrà effettuare una votazione al giorno per sostenere la propria classe preferita!