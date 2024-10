Fondazione forense piacentina: “App per avvocati e incontri con gli studenti”

Una nuova app e commissioni a lavoro con l’obiettivo di rendere la Fondazione forense piacentina sempre di più un punto di riferimento e di incontro tra quello che succede all’interno del tribunale e la società civile al di fuori.

Sono queste le principali novità presentate nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, all’interno della sede della Fondazione nel palazzo del Tribunale. “Siamo nati con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e del contrasto ad ogni sorta di discriminazione – afferma Franco Livera, presidente della Fondazione e dell’Ordine degli avvocati di Piacenza – oltre che per fornire servizi e iniziative a supporto delle attività degli avvocati. Oggi presentiamo un duplice percorso che segue queste direzioni grazie alle commissioni e alla nuova applicazione”.

l’app degli avvocati

La “Fondappazione forense Piacenza” una volta installata permetterà agli avvocati in attività nella Primogenita – circa 800 – di ricevere in tempo reale informazioni, aggiornamenti legislativi e giurisdizionali e indicazioni su orari di riunioni e incontri. “Sarà anche fonte di formazione e approfondimento – spiega Livera – perché raccoglierà tutte le novità normative e giurisprudenziali. Crediamo quindi possa essere di grande utilità per tutti gli iscritti alla nostra Fondazione”.

Le commissioni della Fondazione forense piacentina

Per la Commissione Formazione i componenti sono Alessandro Candido, Margherita Prandi, Roberto Rovero; per la Commissione Crisi di Impresa: Alessandro Fermi, Lorenzo Lucchini, Stefano Lunati; per la Commissione rapporti Fondazione Scuola e Carcere: Francesca Bussandri, Barbara Mazza e Romina Cattivelli.

“La Fondazione intende proporsi come espressione di tutta l’avvocatura piacentina, di cui è chiamata a custodire i valori e garantire la crescita, dotandola di quegli strumenti culturali e di quelle risorse che ci vengono imposte dalle continue sfide di rinnovamento che caratterizzano la professione forense e, in generale, tutti i protagonisti della giustizia” sottolinea Matteo Bozzini, coordinatore del consiglio di amministrazione della Fondazione forense piacentina.

L’attenzione ai giovani e al mondo delle scuole

Grande l’impegno della Fondazione in ambito educativo. A breve partirà infatti un progetto dedicato agli studenti piacentini che verranno coinvolti in processi simulati all’interno dei quali comprendere valori e disvalori e conseguenze delle scelte sbagliate.

“Fra gli scopi, il più ambizioso è senz’altro quello di diffondere e promuovere, specie fra i giovani, la cultura della legalità e del contrasto ad ogni sorta di discriminazione, di pari passo con la consapevolezza dell’importanza della tutela dei diritti delle persone” conferma Franco Livera prima di annunciare la “fondappzione forense Piacenza”: applicazione che consente di reperire facilmente e velocemente informazioni, news organizzative e istituzionali con aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali e le più rilevanti novità del mondo giuridico.