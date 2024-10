“Le sono cadute le monete”: sessantenne derubata della borsetta subito dopo la spesa

La cliente di un supermercato è stata derubata della borsetta con il vecchio trucco delle monete cadute a terra. La donna, una 60enne, all’uscita dal punto vendita in via Atleti Azzurri d’Italia, ha appoggiato la borsetta sui sedili della macchina. A questo punto è scattato il raggiro; una giovane ha lasciato cadere a terra qualche moneta esclamando: “Signora, guardi le sono cadute a terra delle monete: sono sue”.

La 60enne è caduta nella trappola: istintivamente si è chinata per raccogliere le monete e subito la ladra, o una sua complice , è scattata verso l’abitacolo impossessandosi della borsetta.

Episodi come questi si stanno moltiplicando nei parcheggi di supermercati e centri commerciali della nostra città.